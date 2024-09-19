「マーリンズ−ドジャース」（１８日、マイアミ）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席で左前打を放ち、次打者の初球に６試合ぶり今季４９盗塁目となる二盗を成功させた。これで今季「４８本塁打−４９盗塁」とし、メジャー史上、誰もたどり着いたことのない夢の「５０−５０」へまた一歩前進。いよいよ近づいてきた歴史的瞬間へ、米メディアの期待も高まるばかりだ。地元メディア「ドジャ