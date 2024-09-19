養蜂家ジェイソン・ステイサム、キレたら終わりの最強復讐映画『ビーキーパー』より予告編がブンシャカ公開となった。「法で裁けない時は、俺が刺す」！容赦ないアクションが炸裂しまくる。 今作でジェイソン・ステイサムが立ち向かうのは、弱者から金をだまし取る地上最悪の組織的詐欺集団。その詐欺集団に全財産をだまし取られた恩人の復讐のため、そして世界の秩序を守るため、怒りの炎を燃やす“ビー