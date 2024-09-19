【モデルプレス＝2024/09/19】女優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第125話が、9月20日に放送される。【写真】「虎に翼」よね役・土居志央梨、共演俳優が大学の同級生だった 2ショット公開◆伊藤沙莉主演朝ドラ「虎に翼」第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんをモデルに描くリーガルエンターテインメント。主