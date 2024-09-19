またも歴史を塗り替えた一発は、角度32度でライトスタンド上段まで飛び込む豪快アーチだった。【映像】スタンド上段へ一直線！48号豪快弾に敵地総立ちの瞬間ドジャースの大谷翔平は、9月17日（日本時間18日）のマーリンズ戦で今季48号2ランを放ち、史上初の「48-48」を達成。同時に2006年にデビット・オルティーズが記録したシーズンDH最多本塁打を超える一発となった。夢の50本塁打・50盗塁「50-50」まであと2本、2盗塁に迫