＜朝鮮日報＞市民と医師が秋夕の救急室危機防いだ＜東亜日報＞ポケベル爆発で約２８００人死傷「イスラエル、無差別テロ」＜中央日報＞身につけていたポケベル３千台が相次ぎ爆発…日常を恐怖に変えたモサドの作戦＜ハンギョレ＞全国民が当惑した「暑い秋夕」＜京郷新聞＞与野党連休明けから２件の特別検事法巡り激突＜毎日経済＞ＳＮＳ規制圧力に尻尾巻いたインスタ＜韓国経済＞米０．５％利下げ…今後は雇用との戦い著作権