NHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）の第124話が19日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、寅子（伊藤沙莉）の名前を知る美雪（片岡凜）は同級生の少年を突き落とした疑いで調査を受けていた。寅子は調査官の音羽（円井わん）とともに、美雪の審判を行う。美雪は「わざとじゃないんです」と語り、泣きだす。寅子は美雪を不処分とする。星家に顔を出した朋一（井上祐貴）は、航一（岡田将生）と寅子に