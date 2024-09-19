伊藤沙莉がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となる三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんの半生を再構成して描くフィクション作。伊藤は主人公の猪爪寅子（ともこ）を演じる。◆第125回のあらすじ◆桂場（松山ケンイチ）に真っ向から意見した航一（岡田将生）だが、心ならずも寅子（伊藤沙莉）にまで心配をかける事態を引き起こしてしまう。航一と寅子が帰宅すると、