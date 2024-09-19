[１８日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は１８日、ロシアとの戦争終結につながる「勝利計画」の策定を完了したと明らかにした。先月にゼレンスキー氏は、バイデン米大統領に計画を説明すると発言。国連総会出席のため訪米する来週がその機会になるとみられている。ゼレンスキー氏は「勝利計画は全面的に用意が調ったと言える。全てのポイント、重要分野、必要な詳しい追加項目が定まっている。最も大事なのはこれ