【その他の画像・動画等を元記事で観る】ビジュアルアーツの音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲について、音楽ストリーミングサービスへの配信がスタートした。第一弾は『Kanon』、『リトルバスターズ！』、『Summer Pockets』、「Love Song」シリーズ（※）に紐づくアルバムを合計42作品配信。配信プラットフォーム等の詳細については、特設ページで確認を。「Key楽曲サブスク解禁」特設ページhttps://key