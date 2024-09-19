日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1505（+11.5+0.77%） オリックス3365（+12+0.36%） クボタ1999（+14+0.71%） みずほＦＧ2796（+31.5+1.14%） 野村ＨＤ765（+11+1.46%） トヨタ自動車2514（+29+1.17%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出