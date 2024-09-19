【本日の見通し】ドル円は方向性を探る展開、リスクは下方向か ドル円はFOMCを受けて往って来い。事前の利下げ幅見通しが0.25%と0.50%で分かれる中、FRBは0.5％の利下げを実施。ドットプロットでは2024年末の見通しについて6月の5.00-5.25％から4.25-4.50%が中央値まで下方修正された。 この結果を受けてドル円は140円45銭まで急落したが、パウエル議長が利下げを急がない姿勢を示したことなどからドルの買い戻しが強