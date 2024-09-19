東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値142.29高値142.71安値140.45 145.44ハイブレイク 144.08抵抗2 143.18抵抗1 141.82ピボット 140.92支持1 139.56支持2 138.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1119高値1.1189安値1.1097 1.1265ハイブレイク 1.1227抵抗2 1.1173抵抗1 1.1135ピボット 1.1081支持1 1.1043支持2 1.0989ロ&#12