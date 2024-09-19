○経済統計・イベントなど １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １７：００ユーロ・経常収支 ２０：００英・ＢＯＥ（英国中央銀行）政策金利発表 ２０：００英・ＭＰＣ（英国中銀金融政策委員会）議事要旨 ２１：３０米・四半期経常収支 ２１：３０米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：