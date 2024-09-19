１９日の東京株式市場は総じて買い優勢の展開となり、日経平均株価は続伸する公算が大きい。前日の欧州株市場は主要国の株価指数が軒並み軟調だった。欧州市場でも米国の金融政策への注目度は高く、ＦＯＭＣの結果発表を目前に見送りムードの強い展開となった。また、米国株市場の方は取引後半に上下に荒れ模様の値動きとなった。ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともにプラス圏で推移する時間帯が長かったが、ＦＯＭＣの