上場時の説明会で成長戦略を語ったタイミーの小川嶺代表（撮影：尾形文繁）「リピートクライアントが9割以上を占め、累計で120万人がタイミーで働いていただいている。相互評価のサービスで、しっかりと評価が蓄積されているのが信頼につながっている」スキマバイト（スポットワーク）のマッチングサービスを提供するタイミーの小川嶺代表は、9月12日の決算説明会で胸を張った。しかし翌13日、タイミーの株価は17％超も下落。一時