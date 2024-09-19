日本大使公邸占拠事件の取材で見た「フジモリ一家」の意外すぎる素顔9 月11日、ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領（86）が死去しました。1996年12月、在ペルー日本大使公邸占拠事件が起きたとき、私はペルーに取材に行き、フジモリ一家と行動を共にした経験があります。スペイン語どころか、英語もまともにできない私は、以前からフジモリ一家と親交のあった写真家の蓮尾真司氏に同行をお願いして、大統領のインタビューた