◇セ・リーグ阪神8ー3中日（2024年9月18日バンテリンD）大谷翔平はエンゼルスからドジャースへの移籍を選んだ理由を「ヒリヒリした9月を過ごしたい」と語っていた。優勝争いの緊張と興奮、そして歓喜を味わいたいというのは野球選手としての本能かもしれない。今の阪神はそんなヒリヒリした日々を過ごしている。重圧もあるなか、選手たちは勝利に向けて自分の役割を全うしている。優勝争いが大詰めになればなるほど、力