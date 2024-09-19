巨人の戸郷が19日のDeNA戦に先発する。今季このカードは3試合に先発し0勝1敗、防御率2・25。勝てば昨年9月24日に完封勝利をマークして以来になる。戸郷の対戦セのカード別通算成績は阪神戦13勝8敗、DeNA戦9勝11敗、ヤクルト戦8勝3敗、広島戦8勝5敗、中日戦6勝4敗。DeNA戦は勝ち星こそ阪神戦に次いで多いものの、カード別では唯一負け越し。戸郷にとって楽な相手ではないだろう。9月は5日ヤクルト戦、12日広島戦と2試合に登板