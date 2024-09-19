[ソウル １９日 ロイター] - 北朝鮮が１８日、金正恩朝鮮労働党総書記の指揮の下、超大型弾頭を装着した新型戦術弾道ミサイルと改良型巡航ミサイルの発射実験を行ったと、国営朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が伝えた。金総書記は、外部勢力が北朝鮮の安全保障に重大な脅威をもたらしているため、試射により兵器の性能向上を図る必要があると発言した。日韓の防衛当局は１８日、北朝鮮が同日に短距離弾道ミサイルを複数発射したと報