新喜劇に参加する極悪女王 ゆりやんレトリィバァ、唐田えりか、剛力彩芽が18日、大阪・吉本新喜劇にサプライズ登場した。Netflixシリーズ「極悪女王」（19日配信）でダンプ松本役を演じたゆりやん、クラッシュ・ギャルズの長与千種役を演じた唐田、ライオネス飛鳥役を演じた剛力。ゆりやんはボケ倒し、唐田と剛力は名物のズッコケにも臨んだ。【動画】新喜劇でズッコケに挑戦する唐田と剛力、ボケ倒しのゆりやんは