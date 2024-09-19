大阪・カンテレは、今シーズンのＪリーグの名シーンを特集するサッカー特別番組「ランスポＳＰフットボール魂Ｊリーグ珠玉のプレー大放出！」を１９日・深夜０時５５分から放送する（関西ローカル）。同番組は、カンテレのニュース帯番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時４５分）の月曜企画「ランスポ」から生まれた特別番組。スタジオゲストに元サッカー日本代表・前園真聖氏を招き、Ｖ争いが佳境に入っているＪリ