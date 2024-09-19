個性派美女レスラーが今話題のホラーコメディ映画の主人公を完全再現。ディテールまで凝った衝撃のなりきりコスプレにファンからは歓喜の声が上がっている。【画像】スタイル抜群の衝撃“美”コスプレWWEスーパースターのショッツィがInstagramを更新。現在公開中の映画にちなんだコスプレ画像を公開し話題を集めている。日本でも間も無く公開される映画『ビートルジュース ビートルジュース』を意識した投稿で、ショッツィ