【マイアミ（米フロリダ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１８日（日本時間１９日）、敵地マイアミでのマーリンズ戦に１番指名打者で出場し、一回に今季４９盗塁目となる二盗を決めた。節目の５０盗塁まで、あと一つとなった。前日に４８号２ランを放っており、メジャー史上初の「５０本塁打、５０盗塁」に前進した。相手先発は左腕ウェザーズ。詰まりながらも左前に落ちる安打で出塁した一回無死、大谷は