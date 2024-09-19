拡大を続ける「宇宙ビジネス」法改正や規制緩和により民間企業による宇宙開発への参加は続き、その市場規模は今後も拡大を続けていくことが予想されています。私たちが生きている間に、観光目的で宇宙に行くことが可能になる日が来るかもしれないのです。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が企画、特定非営利活動法人ミラツクが運営する、ビジネス共創プラットフォーム「THINK SPACE LIFE」は、そんな未来を見据えつつ