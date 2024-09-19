【ワシントン共同】カービー米大統領補佐官は18日の記者会見で、レバノンで起きた通信機器の一斉爆発に関し「一層大きな紛争に発展する事態を阻止するために集中的な外交努力を重ねている」と語った。米国は爆発に「いかなる形でも関与していない」と強調した。レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエルの緊張を巡り「対話による解決への道があると今も信じている」と説明。今回の爆発がパレスチナ自治区ガザの停戦と人