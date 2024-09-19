中国財政部によると、2023年の中国全土の政府調達額は前年同期比約3％減の3兆3929億6000万元（約67兆8600億円）だった。そのうち物品が7738億1000万元、工事が1兆4486億8000万元、サービスが1兆1704億8000万元となっている。組織形態を見ると、政府の集中調達が8038億3000万元、各当局の集中調達が1522億4000万元、分散調達が2兆4369億元だった。人民日報が伝えた。2023年の政府調達では、政府調達政策の機能と役割が効果的に発揮