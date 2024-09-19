仙台駅東口エリア唯一の天然温泉付きホテル“スーパーホテル仙台駅東口天然温泉”が、9月13日（金）から、宮城・仙台市にオープンした。【写真】充実のサービスを提供！客室や朝食ビュッフェなどホテルの詳細■駅から5分の好立地今回オープンしたスーパーホテル仙台駅東口天然温泉は、仙台駅東口から徒歩約5分の場所に位置する、“Natural、Organic、Smart”をコンセプトにした宿泊施設。客室は女性の美容と健康に配慮し特