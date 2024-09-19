【NZ】 実質ＧＤＰ（2024年 第2四半期）07:45 予想-0.3%前回0.2%（前期比) 予想-0.5%前回0.3%（前年比) 【豪州】 雇用統計（8月）10:30 予想2.5万人前回5.82万人（雇用者数) 予想4.2%前回4.2%（失業率) 予想N/A前回6.05万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-0.23万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏経常収支（7月）17:00 予想N/A前回