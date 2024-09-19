16:15クノット・オランダ中銀総裁、世界の金融政策見通しに関する討論会参加 18:00シュナーベルECB理事、ドイツ銀行協会主催「金融政策の現状」講演 パネッタ伊中銀総裁、講演 20:30ナーゲル独連銀総裁、講演 23:40シュナーベルECB理事、ECB年次研究会議出席 20日2:00米10年インフレ連動債（TIPS）入札（170億ドル） 日銀金融政策決定会合（1日目、20日まで） 米財務省シャンボー次官