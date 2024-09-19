＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇18日◇東京・両国国技館大胆な化粧まわしが話題を呼んできた十両十一枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）が、十一日目の土俵入りでまた“新たな化粧まわし”を披露。デザインをガラリと変えた姿に、ファンも注目した。【映像】意外な化粧まわしで登場した尊富士初日から9連勝を遂げた圧倒的な強さもさることながら、ひときわ目立つ化粧まわしでも注目を集めている尊富士。これまで、八咫烏（やたがらす）