＜09月18日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：36,380.17（+176.95） 高値：36,675.07 安値：36,127.45 ■東証プライム 値上がり銘柄数：1,189 値下がり銘柄数：412 横ばい銘柄数：40 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,565.37（+9.61） 出所：MINKABU PRESS