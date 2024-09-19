＜09月18日のストップ安銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (9399) ビート 東証スタンダード [ 2,424.0 | -15.83% ] 解説：「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。 出所：MINKABU PRESS