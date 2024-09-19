＜09月18日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1319) 日経３００投 東証ETF [ 470.0 | 0.00% ] (146A) コロンビア 東証スタンダード [ 3,355.0 | -0.59% ] (1542) 純銀信託 東証ETF [ 12,780.0 | -0.46% ] (1673) ＷＴ銀 東証ETF [ 3,945.0 | -