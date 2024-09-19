＜09月18日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1684) ＷＴ商品総合 東証ETF [ 1,572.0 | +3.25% ] (1798) 守谷商会 東証スタンダード [ 3,480.0 | +3.57% ] (2254) ＧＸ中国ＥＶ 東証ETF [ 664.0 | +1.37% ] (2282) 日ハム 東証プライム [ 5,442.0 | +0.25% ]