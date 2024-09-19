＜09月18日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1628) 野村運輸物流 東証ETF [ 18,000.0 | -0.94% | 分析中 ] (1870) 矢作建設工業 東証プライム [ 1,593.0 | +1.14% | 割高 ] (1904) 大成温調 東証スタンダード [ 4,345.0 | +1.16% | 割高