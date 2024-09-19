＜09月18日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1433) ベステラ 東証プライム [ 910.0 | +1.11% | 割安 ] (1447) ＳＡＡＦＨＤ 東証グロース [ 280.0 | -0.36% | 割安 ] (1563) グロースコア 東証ETF [ 2,230.0 | +0.27% | 分析中 ] (1595)