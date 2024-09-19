＜09月18日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1580) 日経平均ベア上場投信 東証ETF [ 1,691.0 | -0.21% | 分析中 ] (2404) 鉄人化ＨＤ 東証スタンダード [ 426.0 | -0.70% | 割高 ] (2870) ｉＦナ百Ｗベ 東証ETF [ 20,600.0 | +0.12% | 分析中 ] (4343