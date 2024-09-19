＜09月18日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (162A) ＡＩセレクト 東証ETN [ 9,336.0 | 3,010.0 | 1.0 ] 02 (2072) トップシェア 東証ETN [ 12,405.0 | 1,000.0 | 3.0 ] 03 (3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 950.0 | 116,300.0 | 700.0