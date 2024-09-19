[9.18 天皇杯準々決勝 千葉 0-3 京都 フクアリ]シーズン序盤戦にJ2リーグで着実に出場経験を重ねていた立教大出身のルーキーが、左足首の疲労骨折による長期離脱を経て、J1昇格プレーオフ出場権争い佳境に差し掛かる終盤戦に満を持して帰ってきた。ジェフユナイテッド千葉DF久保庭良太はこの日、天皇杯準々決勝・京都戦に右サイドバックで先発出場。後半からは本職のセンターバックにポジションを移し、約70分間の実戦復帰を果