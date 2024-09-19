女優の田中みな実が、18日に放送されたテレビ朝日系バラエティ特番『MEGUMIママのいるBar』に出演した。田中みな実＝テレビ朝日提供○■田中みな実、失恋時の徹底ぶりに一同驚き9月18日・25日と2週連続で放送される同番組。ドラマやバラエティへの出演のみならず、自身がプロデュースした美容本も大ヒットし、同世代の女性から厚い支持を得ている“美のカリスマ”MEGUMIが着物を身にまとい、Barのママに。田中みな実、RIEHATA、ハ