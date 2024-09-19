旗手怜央の欧州フットボール日記第28回連載一覧＞＞セルティックでの新シーズンで、旗手怜央は開幕から好調なプレーを続けている。今季自ら意識しているプレーや、またブレンダン・ロジャーズ監督から言われている課題について語った。◆◆◆旗手怜央は第５節を終えて２得点。今季は結果にこだわるシーズンだphoto by Getty Images【ビッグクラブとの対戦で感じた個の力の大切さ】スコットランドで迎える４シーズン