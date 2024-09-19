西アフリカ、マリの首都バマコの国際空港が武装グループによって襲撃された。【映像】大統領専用機を燃やす→空港で無差別発砲襲撃したのは、主にマリを拠点に活動しているアルカイダ系の組織「JNIM」。戦闘員が火をつけたのは大統領専用機だった。さらに、空港施設内の窓を無差別に発砲した。当局の発表によると、空港の他にも憲兵隊の訓練施設も攻撃され、具体的な犠牲者の数は明らかにしていないが、多数の軍人が死亡した