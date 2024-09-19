自民党の国定勇人(くにさだいさと)衆議院議員（52）が、後援企業に対して総計約19億円の土地を無償貸与していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】国定環境政務官の“親密企業”環境大臣政務官の国定勇人氏©時事通信社国定氏は一橋大学卒の元総務官僚で、2006年から2020年10月まで三条市長を務めた。2021年に衆議院議員選挙の新潟県第4区に出馬し、比例復活で当選を果たす。2022年8月には環境大臣政務官に就