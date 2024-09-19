RIIZEのリアルバラエティ番組『BOSS RIIZE』第7話にて、“史上最高イケメン”と名高いメンバーのウォンビンがプールで浮き輪に浮かぶ姿が「かわいすぎる」と話題を集めた。【映像】ウォンビンのかわいすぎる姿2023年9月に韓国でデビューし、端正なビジュアルや高いパフォーマンススキルで世界中から注目を浴びているボーイズグループ・RIIZE。『BOSS RIIZE』では、韓国の江原道、江陵、襄陽へ1泊2日の旅行に出かけたRIIZEが、