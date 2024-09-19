9月17日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。“推し活”に夢中になる男子高校生にアドバイスを送った。【関連】3児の母・藤本美貴、初めての出産に臨む女性に愛あるアドバイス「私も不安で泣いてた」「大丈夫ですよ」今回の動画では、藤本が若者から寄せられたさまざまな人生相談に回答。この中で、“田中れいなのファンになったが、推し活に熱中するあまり勉強に身が入らない”といった高校3年生の男