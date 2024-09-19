その並外れた得点への嗅覚とボールコントロールは“ブラジルの怪物“を参考にしていたようだ。「FOOT×BRAIN」（テレビ東京系）にゲスト出演したサッカー日本代表MF南野拓実が、幼少期より目に焼き付けていた海外選手の存在を明かしている。3歳からサッカーを始め、若干12歳にしてセレッソ大阪U-15へ入団した南野のヒストリーを特集したのは、同番組の9月8日放送回。17歳でトップチーム昇格を果たすと、20歳という若さでオース