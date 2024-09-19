イタリア・セリエAのASローマは、クラブの公式サイトで「ダニエレ・デ・ロッシ監督を解任した」と公式発表した。Nota del Club&#128196; https://t.co/dFX1ejoWtr#ASRoma pic.twitter.com/YznjGd8pXL— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024ローマで長くキャプテンを務めたダニエレ・デ・ロッシは、今年1月に暫定監督という形で指揮官に就任し、6月には2027年夏までの正式な契約を結んでいた。ジョゼ・モウリーニョ