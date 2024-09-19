兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、県議会は19日、斎藤氏への不信任決議案を全議員で共同提出する方針だ。同決議案は同日午後、全会一致で可決・成立する見通し。斎藤氏は18日も辞職を否定しており、議会解散も含めた今後の対応が焦点となる。記者の取材を受けた後、厳しい表情で会場を出る斎藤元彦兵庫県知事=2024年9月18日午後2時8分、神戸市中央区の県庁、水野義則撮影斎藤氏は18日、県庁で記者団に、不信任決