透明な螺旋（東野圭吾、文春文庫）赤と青とエスキース（青山美智子、ＰＨＰ文芸文庫）探花 - 隠蔽捜査９（今野敏、新潮文庫）赤と青のガウン―オックスフォード留学記（彬子女王、ＰＨＰ文庫）百年の孤独（ガブリエル・ガルシア・マルケス/鼓直、新潮文庫）傲慢と善良（辻村深月、朝日文庫）珈琲色のテーブルクロス - 杉原爽香５１歳の冬（赤川次郎、光文社文庫）死はすぐそばに（アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭、創元推理文庫