主人公・カホは、3年間付き合った彼にふられ、パリに傷心旅行に出掛けた女性。この漫画ではカホと、旅先で出会う男性・レンが幸せな家庭を築くまでの紆余曲折を描きます。レンからの連絡は全て無視し、1週間食事もとれずに過ごしていたカホ。おなかが空かず途方に暮れていると、部屋のチャイムが鳴るのでした。出てみるとそこには花束を持ったレンがいて…？『義姉と旦那が不倫した話』第38話をごらんください。 ©イル